Мир 29 ноября 2023, 12:41 «Не должно быть сомнений». Россия ответит Молдавии на решение присоединиться к санкциям Захарова: РФ не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к санкциям Vladimir Baranov/Global Look Press

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Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к санкциям. Об этом вновь заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она указала, что российская сторона воспринимает этот шаг как враждебный, «направленный на разрушение российско-молдавских отношений».

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«Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — констатировала дипломат.

Ранее она уже делала аналогичное заявление, отмечая, что решение Молдавии направлено на разрушение двусторонних отношений, которые «уже в плачевном состоянии». Захарова указала, что Молдавия полностью встроилась в западную антироссийскую кампанию, однако это противоречит интересам жителей страны.

Вице-премьер Молдавии Нику Попеску анонсировал присоединение страны к антироссийским санкциям пару недель назад. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что муниципальные выборы в Молдавии продемонстрировали желание многих ее жителей развивать отношения с РФ.