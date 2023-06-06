Мир 06 июня 2023, 22:29 «Не дипломатия, а шизофрения». Мельника раскритиковали за оскорбление немецкого политика из-за Путина Пользователей Twitter разозлила критика Мельника в адрес поддержавшей Путина немки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пользователей Twitter раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника за оскорбления в адрес члена Социал-демократической партии Германии Мануэлы Швезиг. Комментаторы усомнились в его умственных способностях.

Украинский дипломат резко ответил Швезиг, которая активно выступала за сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2». Мельник назвал ее «троянским конем [президента России Владимира] Путина».

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«Это уже не дипломатия, а шизофрения», — написал один из комментаторов.

«Я бы никогда не пожал руку ультранационалисту, который поклоняется Бандере!» — отметил другой.

«Умственная деятельность, вероятно, не его сильная сторона, и то, что он распространяет, очень похоже на агитацию», — указал пользователь Сети.

«Поэтому вас и выгнали из Германии», — напомнил еще один комментатор.

Пользователи Twitter ранее обрушились с критикой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, они призвали его уйти с поста. Поводом стали слова европейского дипломата о навязывании России высокой цены, пока она не прекратит конфликт на Украине.