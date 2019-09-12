Участник Олимпийских игр призвал не давить на семью Михаэля Шумахера

Участник Олимпийских игр из Индии, известный саночник Шива Кешаван раскритиковал бывшего менеджера Михаэля Шумахера Ника Фрая. Тот призывал семью гонщика рассказать подробности о его состоянии фанатам, так как они «имеют право знать правду».

Шумахер лишь недавно пришел в себя после несчастного случая в горах в 2013 году. Все шесть лет мы почти ничего не знали о его самочувствии. От внимания репортеров гонщика оберегали близкие — супруга Коринна и нынешний менеджер Сабина. Это не понравилось бывшему менеджеру гонщика Нику Фраю, который ранее также занимал пост исполнительного директора Mercedеs.

«Коринна и Сабина Кем, а также другие члены семьи Михаэля строго ограничивают информацию о его здоровье. Мне кажется, это неправильно», — заявил Фрай. Он также считает, что родные должны раскрыть данные и о лечении Шумахера, чтобы как можно больше людей узнали о возможности применения таких технологий. Речь идет о предположительном использовании стволовых клеток.

Парижская больница, где сейчас находится Шумахер. Фото: «Википедия»

Призывы Фрая к семье Шумахера обнародовать новости о здоровье раскритиковал многократный участник Олимпийских игр из Индии саночник Шива Кешаван. В интервью «360» спортсмен назвал подобное поведение «давлением» на родных. По его мнению, это недопустимо.

Шуми — мировая легенда. Все, кто любит и уважает его, — все они продолжают молиться о здоровье гонщика и скорейшем его восстановлении. Но нам следует, я считаю, запастись терпением и не давить на его семью с требованиями рассказать о нем побольше новостей Шива Кешаван.

Вместо этого он призвал истинных поклонников поддержать семью Шумахера в соцсетях, а не проявлять праздный интерес.

«О переменах в состоянии, об изменениях каких-то следует узнавать тогда, когда семья готова это обнародовать, — заявил Шива. — Мы всегда можем выразить свое мнение в соцсетях, показать таким образом родным гонщика, что мы с Шуми, что мы поддерживаем его, что мы до сих пор помним его достижения и вдохновляемся ими, пока он сражается за жизнь».

Шива Кешаван получил известность как первый индийский спортсмен, принимавший участие в шести зимних Играх, в том числе — в Сочи в 2014 году. Правда, тогда выступить пришлось под нейтральным флагом из-за приостановки участия Индии в МОК. Также он имеет степень магистра международных отношений во Флорентийском университете.