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    09 апреля 2022, 07:45

    «Не дали умереть». Выжившие при крушении вертолета военные ВСУ поблагодарили военнослужащих и медиков РФ

    Выжившие при крушении вертолета военные ВСУ поблагодарили военнослужащих и медиков РФ

    Оксана Кириллова

    Пленные военные ВСУ — борттехник Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко — поблагодарили за спасение жизни российских военнослужащих и медиков. Оба выжили при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать украинского руководителей полка «Азов»*, и находятся в военном госпитале в Мелитополе, сообщило РИА «Новости».

    «Меня забрали возле вертолета лежащего. Везли в медицинское учреждение, наверное, не видел. Оказали помощь, загипсовали ноги, руку. Не дали умереть. Спасибо вам огромное», — произнес Дмитрий Бурлаков.

    Слова благодарности также произнес Иван Гавриленко.

    Бурлаков попал в госпиталь в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабильно, рассказал госпитальный врач. У Гавриленко — многочисленные осколочные ранения и ожоги 55–60 процентов тела. Врачи борются за его жизнь, состояние военного стабилизируется.

    Ранее Иван Гавриленко назвал имена украинских военных, входивших в группу, призванную спасти из Мариуполя руководителей полка «Азов»*. Вертолет Ми-8 с эвакуационной группой был сбит утром 5 апреля.

    * «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.