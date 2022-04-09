«Не дали умереть». Выжившие при крушении вертолета военные ВСУ поблагодарили военнослужащих и медиков РФ

Пленные военные ВСУ — борттехник Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко — поблагодарили за спасение жизни российских военнослужащих и медиков. Оба выжили при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать украинского руководителей полка «Азов»*, и находятся в военном госпитале в Мелитополе, сообщило РИА «Новости».

«Меня забрали возле вертолета лежащего. Везли в медицинское учреждение, наверное, не видел. Оказали помощь, загипсовали ноги, руку. Не дали умереть. Спасибо вам огромное», — произнес Дмитрий Бурлаков.

Слова благодарности также произнес Иван Гавриленко.

Бурлаков попал в госпиталь в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабильно, рассказал госпитальный врач. У Гавриленко — многочисленные осколочные ранения и ожоги 55–60 процентов тела. Врачи борются за его жизнь, состояние военного стабилизируется.

Ранее Иван Гавриленко назвал имена украинских военных, входивших в группу, призванную спасти из Мариуполя руководителей полка «Азов»*. Вертолет Ми-8 с эвакуационной группой был сбит утром 5 апреля.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.