Мир 30 декабря 2023, 17:08 «Не было похоже ни на что». Американский наемник — о российской воздушной охоте дронами Наемник Вандайк: ВС России атакуют огромным числом беспилотников и артиллерии Freepik

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Российская армия использует для атак огромное число беспилотников и артиллерии. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive рассказал наемник из США Мэттью Вандайк.

«Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны», — поделился он.

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Вандайк уточник, что беспилотники летели один за другим, пока не обнаруживали позиции. Затем БПЛА сбрасывали боеприпасы. Наемник признал, что для него стало новым опытом, когда охота идет с воздуха, а он не может ответить.

«Из-за дронов было сложно даже вылезти из окопов», — добавил он.

Западные наемники на Украине перестали получать вознаграждение из-за снижения финансирования со стороны Соединенных Штатов. Иностранные наемники начали уезжать домой. Некоторые из них уже признали, что Украина проигрывает в конфликте, и пожалели, что начали участвовать в боевых действиях. Ноябрь стал особенно «смертоносным» для них.