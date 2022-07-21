«Не будет победителей, только проигравшие». Посол Китая заявил, что страна не хочет новой холодной войны с США

Власти Китая не хотят новой холодной войны с американцами, так как в ней будут лишь проигравшие. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие <…>. Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай ее не хочет», — сказал Ган во время своего выступления. Цитату привел ТАСС.

По словам посла, Китай идет по пути мирного развития. Некоторые воспринимают страну в качестве угрозы, как бывший Советский союз. Такую точку зрения Ган назвал ошибочной.

«Хочу сказать, что Китай не представляет собой бывший Советский Союз, а коммунистическая партия — это не КПСС», — напомнил он.

Глава диппредставительства добавил, что новой холодной войны не хотят не только в Китае, но и в США. Об этом неоднократно говорил президент США Джо Байден. Как подчеркнул посол, в этом вопросе важно, чтобы слова не расходились с действиями. Китайские власти хотят снизить уровень непонимания с США и выстроить доверительные и уважительные отношения между странами.