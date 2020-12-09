«Не будет никакого дефицита»: россиян успокоили после запрета на ввоз овощей из Азербайджана

Россияне не столкнутся с дефицитом овощей после запрета на ввоз азербайджанских помидоров и перцев. Их и раньше зимой на нашем рынке практически не было. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

«Не будет никакого дефицита. Традиционно азербайджанские томаты зимой к нам практически не поставлялись. Сейчас уже зимние месяцы идут. Дело в том, что они выращиваются в парниках, не в круглогодичных теплицах, а именно в парниках. Зимой мы будем обеспечивать потребителей именно отечественной продукцией», — пояснил Глушков.

Собеседник отметил, что в этом году производство помидоров в России выросло на 18% — это очень хороший показатель. Именно поэтому никакого существенного влияния отсутствие азербайджанских томатов на отечественном рынке зимой на цены не окажет.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов и овощей из Армении и Азербайджана. В помидорах во время карантинного фитосанитарного контроля нашли вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).