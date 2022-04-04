«Не будем выкидывать Достоевского из школ». Вучич заявил о желании Сербии сохранить дружеские отношения с Россией

Сербия хочет сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и «продолжит эту политику». Об этом заявил глава государства Александр Вучич.

После провозглашения победы на президентских выборах Вучич обратился к сторонникам в штабе.

«Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией», — привело РИА «Новости» слова Вучича.

Сербия, как отметил глава государства, находится на европейском пути и при хороших отношениях в регионе «не должна терять традиционных дружеских отношений».

Вучич отметил, что влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным.

«Сербия драматично сдвинулась „вправо“», — добавил он.

Ранее Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в Сербии. Судя по первым данным избиркома, он лидирует с 71,98% голосов избирателей. Вучич заявил, что ему удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Он напомнил, что остается единственным, кому удалось дважды победить в первом туре.