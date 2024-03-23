23 марта 2024, 09:00
«Не будем терять фокус». В Литве сделали странное заявление после теракта в Crocus City Hall
МИД Литвы после теракта в Crocus City Hall призвал не терять фокус
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после теракта в Московской области призвал «не терять фокус». Свое непонятное высказывание дипломат опубликовал в соцсети X.
«Давайте не будем терять фокус», — призвал министр.
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Однако больше он ничего не добавил. Что именно имел в виду глава МИД Литвы — неизвестно. Никаких объяснений он не дал. Литовские власти не делали других комментариев.
Страшная трагедия произошла вечером 22 марта в Crocus City Hall. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» группа неизвестных ворвалась в здание и открыла огонь по людям, затем в концертном зале вспыхнул пожар.
В больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе дети. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. Но эта цифра еще не точная. Утром 23 марта десятки людей пришли сдать кровь для раненых.
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Литва
Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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