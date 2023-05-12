12 мая 2023, 01:31
«Не будем подливать масла в огонь». Китай напомнил о своей позиции по ситуации на Украине
Глава МИД Цинь Га: Китай «не будет подливать масла в огонь» по конфликту на Украине
Китайские власти «не будут подливать масла в огонь» в связи со сложившейся вокруг Украины ситуации. Об этом глава МИД КНР Цинь Га заявил во время конференции с коллегой из Германии Анналеной Бербок. Его слова привело РИА «Новости».
Он также исключил какую-либо причастность КНР к украинскому конфликту и напомнил о приверженности страны к мирному разрешению кризиса.
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«Он (китайский лидер — прим. ред.) сказал, что диалог и переговоры — это единственный путь выхода из кризиса. <…> Китай будет продвигать мирные переговоры и не будет подливать масла в огонь», — ответил глава китайской дипломатии
Также Цинь Ган предостерег Евросоюз от внесения в санкционный список компаний из КНР. По его словам, любые попытки ввести ограничения против китайских компаний в рамках новых антироссийских санкций не останутся без ответа.
Глава МИД КНР напомнил, что Китай не занимается поставкой вооружения, а в отношении товаров двойного назначения в стране действуют законы.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что входящие в «Большую семерку» страны требуют от Китая следовать международным правилам, но сами их нарушают.
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