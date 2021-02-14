Слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Россия не бросит Донбасс «несмотря ни на что», очень важны для этого региона. Его жители всегда ощущают поддержку со стороны Москвы и чувствуют себя частью российского народа.

Так глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал заявление главы государства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», — заявил Пушилин.

По его словам, вектор развития республики навсегда определили события 2014 года. Идеологическая доктрина развития региона не случайно носит название «Русский Донбасс». По словам Пушилина, региона всегда и исторически, и ментально был русским.

По словам главы ДНР, нужно усилить взаимодействие с Россией в сфере экономического развития. Это приведет к тому, что «цветущий и сильный» Донбасс станет частью большой России.

После того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения «невыполнимыми», а Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке, экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что в этом случае Донбасс будет потерян за два месяца.