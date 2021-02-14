Глава ДНР прокомментировал обещание Путина не бросать Донбасс
Слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Россия не бросит Донбасс «несмотря ни на что», очень важны для этого региона. Его жители всегда ощущают поддержку со стороны Москвы и чувствуют себя частью российского народа.
Так глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал заявление главы государства в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», — заявил Пушилин.
По его словам, вектор развития республики навсегда определили события 2014 года. Идеологическая доктрина развития региона не случайно носит название «Русский Донбасс». По словам Пушилина, региона всегда и исторически, и ментально был русским.
По словам главы ДНР, нужно усилить взаимодействие с Россией в сфере экономического развития. Это приведет к тому, что «цветущий и сильный» Донбасс станет частью большой России.
После того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения «невыполнимыми», а Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке, экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что в этом случае Донбасс будет потерян за два месяца.