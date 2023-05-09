Мир 09 мая 2023, 18:48 Не боится говорить правду. Британцы оценили речь Путина на параде Победы Читатели Daily Mail высоко оценили речь Путина на параде Победы 9 мая РИА «Новости»

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Речь президента Владимира Путина на параде Победы на Красной площади восхитила читателей британского издания Daily Mail. Они поддержали слова лидера России о том, что Запад развязал настоящую войну против страны и не желает наступления мира, сообщило РИА «Новости».

Президент России в своем обращении озвучил те факты, которые не в состоянии признать лидеры ряда стран, отметили читатели Daily Mail. Они согласились с мнением, что Запад стремится подрывать любые попытки прийти к мирному разрешению конфликта.

«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал [ситуацию на Украине]», — подчеркнул один из пользователей.

Он напомнил, как в апреле прошлого года, когда появились надежды, что переговорный процесс возможен, Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры.

«Это бессовестно», — подчеркнул участник обсуждения.

Другой комментатор назвал речь Путина выдающейся. Он обратил внимание, что, в отличие лидеров европейских стран, президент России открыто говорит правду об агрессии Запада по отношению к России.

«Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», — подчеркнул еще один читатель издания.

С ним согласился другой пользователь, заметив, что Путин хочет мира, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского.