«Не безумный фильм»: режиссер «Джокера» рассказал, каким будет сиквел

Нашумевший фильм «Джокер» может получить продолжение. Режиссер картины Тодд Филлипс признался, что не против снять сиквел, и рассказал, каким его видит.

«Это не может быть просто дикий и безумный фильм о клоуне — принце преступлений. У него должна быть резонансная тема, как было в первой картине», — сказал Филлипс Los Angeles Times.

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Он подчеркнул, что именно благодаря острой проблематике «Джокер» получит такой успех.

«Так много фильмов снято про искру, а не порох. Если мы снова сможем это сделать, то будет интересно», — добавил он.

Режиссер заверил, что сейчас никакой работы над продолжением «Джокера» не идет, но он совсем не против выхода сиквела.

Филлипс отметил, что, несмотря на удачное начало показа, зрители и кинокритики начали осуждать жестокость «Джокера». Но позже на электронную почту режиссера стали приходить письма от людей, которые начали смотреть на людей с шизофренией в ином свете.

«В конечном итоге фильм получился о силе доброты и отсутствии сочувствия в мире, и публика, похоже, это поняла. Удивительно, что фильм, который должен был, по их словам, вызвать массовый хаос, только вдохновил людей танцевать на ступеньках», — заключил Филлипс.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля, а после выхода в прокат уже собрал приличную кассу и вошел в список лучших кинолент категории R.