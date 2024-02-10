10 февраля 2024, 13:22
«Не анекдот». Захарова прокомментировала отказ генсека ООН смотреть интервью с Путиным
Захарова фразой «не анекдот» описала отказ генсека ООН смотреть интервью Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смотреть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.
На вопрос о том, смотрел ли генсек запись беседы Путина с Карлсоном, в ООН ответили, что Гуттериш в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор.
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«Не анекдот», — прокомментировала Захарова.
Она добавила, что после этого стало понятно, почему многие говорят о кризисе в ООН. Также неудивительно, что Россия уже полтора года не может получить от Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче, заявила дипломат.
«Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата организации по той же причине?» — сказала Захарова.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «смехотворным» и «лживым». Он поделился своим мнением в соцсети Х, но пользователи не поддержали политика. Они призвали прекратить быть марионеткой США и не позорить страну, а прислушаться к российскому лидеру.
Мария Захарова
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Владимир Путин
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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