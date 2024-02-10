Мир 10 февраля 2024, 13:22 «Не анекдот». Захарова прокомментировала отказ генсека ООН смотреть интервью с Путиным Захарова фразой «не анекдот» описала отказ генсека ООН смотреть интервью Путина Пресс-служба Кремля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смотреть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

На вопрос о том, смотрел ли генсек запись беседы Путина с Карлсоном, в ООН ответили, что Гуттериш в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор.

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«Не анекдот», — прокомментировала Захарова.

Она добавила, что после этого стало понятно, почему многие говорят о кризисе в ООН. Также неудивительно, что Россия уже полтора года не может получить от Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче, заявила дипломат.

«Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата организации по той же причине?» — сказала Захарова.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «смехотворным» и «лживым». Он поделился своим мнением в соцсети Х, но пользователи не поддержали политика. Они призвали прекратить быть марионеткой США и не позорить страну, а прислушаться к российскому лидеру.