NBC: США обсудят с Россией сокращение вооружения в Европе

Вопрос сокращения вооружений в Восточной Европы намерены поднять администрация Байдена на предстоящих переговора с российской делегацией. Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в службе безопасности США, речь идет о сокращении американских войск в странах Балтии и Польше.

Еще одной темой переговоров станут масштабы военных учений, проводимых в Восточной Европе. Со своей стороны американцы ждут, что Россия согласиться уведомлять о передвижении своих войск, а также ракет «Искандер», способных нести ядерный заряд.

Как напомнила «Газета.ru», министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию стать более прозрачной в военных маневрах. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции после заседания глав МИД стран НАТО.

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что участники предстоящего Совета Россия — НАТО внимательно выслушают предложения по Москвы по гарантиям безопасности, но при этом они ждут ответного шага.

Глава НАТО отметил, что приветствует решение России принять участие в заседании Совета. «Это позитивный сигнал», — привел цитату Столтенберга RT.