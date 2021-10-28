NBC: русские хакеры совершили атаку на Национальную стрелковую ассоциацию США
Группа хакеров из России совершила кибератаку на Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA). Теперь злоумышленники требуют выкуп за полученные файлы, заявил телеканал NBC.
Как утверждает телеканал, речь идет о хакерской группировке Grief. На своих ресурсах киберпреступники разместили 13 файлов, заявив, что похитили их у NRA. После этого они начали требовать деньги и угрожать публикацией большего количества файлов. В стрелковой ассоциации комментировать ситуацию не стали.
«NRA не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности. Тем не менее, NRA принимает чрезвычайные меры для защиты информации о своих членах, спонсорах и деятельности», — отметил в Twitter управляющий директор по связям с общественностью Эндрю Аруланандам.
По словам экспертов по кибербезопасности, Grief является попыткой ребрендинга группы Evil Corp. В США полагают, что эти хакеры связаны с Россией, но доказательств этого так и не предоставили. В 2019 году Минфин США объявил санкции против группировки.