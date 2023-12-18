Мир 18 декабря 2023, 15:17 NBC 26: 106-летняя американка назвала десерты секретом своего долголетия

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Жительница Соединенных Штатов Америки Эрма Питерс, недавно отметившая свое 106-летие, назвала сладости и десерты секретом долгой жизни. Об этом сообщил сайт NBC 26.

Отмечается, что Питерс родилась 10 декабря 1917 года в штате Висконсин, сейчас она живет в доме престарелых. Женщина очень любит находиться в окружении друзей и дурачиться.

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Сама Эрма Питерс считает, что прожить столько лет ей помогло употребление апельсинового сока и множества различных десертов, сообщил сайт kp.ru.