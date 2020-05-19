Называвшая себя дочерью Дали испанка признана самозванкой

Мадридский суд отказался признать ясновидящую Пилар Абель дочерью художника Сальвадора Дали. Она утверждала, что ее мать в середине 50-х годов ХХ века имели с ним тайную связь, и добилась эксгумации останков художника.

Анализ ДНК был проведен на основании образцов костей, волос и ногтей Дали. Как сообщает ТАСС, по результатам теста стало ясно, что Абель не является дочерью художника. Теперь она должна оплатить все судебные издержки, в том числе, эксгумацию тела. В фонде «Гала-Сальвадор Дали» выразили свое удовлетворение исходом судебных тяжб.

В 2017 году испанский суд уже принимал решения о том, что Абель не может считаться дочерью Дали на основании тестов ДНК. Однако она обжаловала это решение. Новый суд отклонил поданный ею иск, и утвердил решение нижестоящей инстанции.