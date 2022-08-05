Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, покинувшая страну из-за угроз расправы, подвергалась нападкам задолго до вынужденного отъезда. В интервью RT.de она рассказала, что травля началась еще в 2020 году.

«Уже осенью 2020 года я подвергалась нападкам на улицах Вены. Меня называли русской свиньей, русской проституткой, и я больше не могла работать в Австрии. Французские СМИ связались с хозяевами моего дома, взяли у них интервью и буквально сказали им: «Не пускайте ее на порог». И что самое любопытное, со мной лично никто не связывался», — поделилась Кнайсль.

По ее словам, уже тогда ее имя было в черном списке, то есть это произошло до майской резолюции Европарламента, когда в отношении нее приняли санкции.

«Очевидно я нахожусь в каких-то списках, о которых мне ничего не известно. Как по мне, это противоречит правовым нормам и верховенству закона», — подчеркнула экс-министр.

Кнайсль отметила, что В Австрии газеты пестрели заголовками: «Ура, активы Карин Кнайсль будут конфискованы». Но ей было непонятно, о каких богатствах идет речь. Политик отметила, что на свой дом стоимостью 120 тысяч евро она зарабатывала сама 12 лет.

«Мне неоднократно угрожали расправой в Австрии и не только. Угрозы поступали и из Германии. У меня нет возможности защитить свою честь в суде. И ни у кого в Австрии не хватит духу публично за меня вступиться и сказать: „Довольно“», — заключила она.