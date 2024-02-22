22 февраля 2024, 04:22
Назвавший себя русским человеком Арестович ответил на критику
Назвавший себя русским Арестович назвал расизмом шквал критики в его сторону
Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* ответил на критику, которая обрушилась на него после того, как политик назвал себя русским. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Арестович* назвал подобную реакцию «расизмом» и отметил, что такие высказывания мотивируют Россию конфликтовать с Украиной.
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«Наши западные союзники, наслушавшись всего этого, говорят: „Может быть, мы не тем взялись помогать? Зачем нам подставлять себя под ядерный удар?“», — сказал он.
Ранее Арестович* заявил, что этнически относит себя к белорусам, полякам и русским. Он отметил, что его мама родилась в России, а сам политик не любит дисциплинарное общество.
После отставки с должности советника мужчина уехал за границу. Чтобы покинуть государство, он воспользовался письмом от ГУР Минобороны Украины.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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