Мир 22 февраля 2024, 04:22 Назвавший себя русским человеком Арестович ответил на критику Назвавший себя русским Арестович назвал расизмом шквал критики в его сторону Официальный сайт президента Украины

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Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* ответил на критику, которая обрушилась на него после того, как политик назвал себя русским. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Арестович* назвал подобную реакцию «расизмом» и отметил, что такие высказывания мотивируют Россию конфликтовать с Украиной.

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«Наши западные союзники, наслушавшись всего этого, говорят: „Может быть, мы не тем взялись помогать? Зачем нам подставлять себя под ядерный удар?“», — сказал он.

Ранее Арестович* заявил, что этнически относит себя к белорусам, полякам и русским. Он отметил, что его мама родилась в России, а сам политик не любит дисциплинарное общество.

После отставки с должности советника мужчина уехал за границу. Чтобы покинуть государство, он воспользовался письмом от ГУР Минобороны Украины.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов