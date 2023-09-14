Мир 14 сентября 2023, 18:53 Назвавшего Зеленского коррупционером юриста обвинили в свержении власти СБУ сообщила о задержании призывавшего к смене власти экс-адвоката Официальный сайт Президента Украины

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Выступавшего с критикой действующих властей Украины в социальных сетях и на YouTube бывшего украинского адвоката задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

В СБУ отметили, что после изучения материалов задержанного в них нашли публичные призывы к насильственному захвату государственной власти на Украине, дискредитацию военно-политического руководства страны, а также подстрекательство к массовым беспорядком под видом митингов протеста.

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На основании собранных доказательств ведомство сообщило о предъявлению задержанному подозрения в противозаконной деятельности, включая призывы к свержению конституционного строя, захвату государственной власти и распространение материалов с подстрекательством.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему адвокату меры пресечения.

По данным Telegram-канала «Политика страны», речь идет о бывшем адвокате Сергее Кржижановском, который опубликовал видео, где назвал президента Украины Владимира Зеленского коррупционером, окруженным пророссийскими агентами.

На минувшей неделе СБУ сообщила о задержании настоятеля одного из храмов Хустской епархии канонической Украинской православной церкви за публикации в социальных сетях.

В ведомстве заявили, что в постах священника нашли оскорбления чувств верующих других конфессий. По данным СМИ, задержанный настоятель является данным родственником супруги опального украинского политика Виктора Медведчука.