Названы знаменитости с самым большим заработком в Instagram в 2019 году

Португальский спортсмен возглавил список знаменитостей с самыми высокими доходами от рекламы в соцсети. На втором месте расположился капитан испанской «Барселоны», футболист из Аргентины Лионель Месси. Instagram принес ему за год 18,7 миллиона фунтов (1,5 миллиарда рублей).

В тройке лидеров оказалась американская супермодель Кендалл Дженнер — с помощью рекламы на своей страницы в соцсети она заработала 12,7 миллиона фунтов (один миллиард рублей).

Роналду и Месси не единственные футболисты в первой десятке списка. В топ-10 вошли англичанин Дэвид Бэкхем, бразильцы Неймар и Рональдиньо и швед Златан Ибрагимович.

Компанию им составили певица и актриса Селена Гомес, модель и предпринимательница Кайли Дженнер и бизнесвуман Хлоя Кардашьян.