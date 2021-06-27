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    27 июня 2021, 07:33

    Названы знаки зодиака, представители которых легко переживают расставание

    Андрей Иванов

    Легче всего расставание с любимыми людьми переживают рожденные под знаками Льва, Водолея, Стрельца и Тельца. Об этом сообщил сайт Pinkvilla со ссылкой на астролога Яшасви Шактават.

    Названы знаки зодиака, представители которых легко переживают расставание

    Шактават объяснила, что ко Львам невозможно вернуться, так как после разрыва они не будут даже думать о том, с кем когда-то были близки. Водолеи, по словам астролога, серьезно относятся к прекращению отношений и четко знают, куда им после этого двигаться и как не показать окружающим свои слабые стороны.

    Стрельцы, уточнила Шактават, очень уважают себя, поэтому уходят очень быстро, чтобы не допустить ненависти или пренебрежения в свой адрес. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, любят быть свободными и общаются только с теми, кто делает их счастливыми. Астролог добавила, что Тельцы также легко переживают расставание, так как верят, что все происходит по какой-то причине, и сразу после разрыва начинают искать новую любовь.

    Ранее аналитики выяснили, что лишь 7% работодателей во время поиска новых сотрудников обращают внимание на их знак зодиака. 8% считают, что этот момент надо учитывать в случае с некоторыми должностями.