Названы знаки зодиака, представители которых легко переживают расставание

Легче всего расставание с любимыми людьми переживают рожденные под знаками Льва, Водолея, Стрельца и Тельца. Об этом сообщил сайт Pinkvilla со ссылкой на астролога Яшасви Шактават.

Шактават объяснила, что ко Львам невозможно вернуться, так как после разрыва они не будут даже думать о том, с кем когда-то были близки. Водолеи, по словам астролога, серьезно относятся к прекращению отношений и четко знают, куда им после этого двигаться и как не показать окружающим свои слабые стороны.

Стрельцы, уточнила Шактават, очень уважают себя, поэтому уходят очень быстро, чтобы не допустить ненависти или пренебрежения в свой адрес. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, любят быть свободными и общаются только с теми, кто делает их счастливыми. Астролог добавила, что Тельцы также легко переживают расставание, так как верят, что все происходит по какой-то причине, и сразу после разрыва начинают искать новую любовь.

Ранее аналитики выяснили, что лишь 7% работодателей во время поиска новых сотрудников обращают внимание на их знак зодиака. 8% считают, что этот момент надо учитывать в случае с некоторыми должностями.