Названы заболевания, втрое увеличивающие риск смерти при коронавирусе

Эпидемиологи и вирусологи из Саудовской Аравии выяснили, что пародонтит в три раза увеличивает риск смерти от ковида. Это заболевание также связано с образованием «цитокоинового шторма», который ухудшает до критического состояние инфицированных пациентов.

Об этом сообщило издание Sayidy (Саудовская Аравия) в переводе ИноСМИ. Из-за пародонтита коронавирусные больные чаще попадают в отделения интенсивной терапии. У них фиксируются более серьезные симптомы, требующие помещения в реанимацию, чем у людей без этого заболевания десен.

Врачи и исследователи связали с гингивитом так называемый «цитокаиновый шторм», когда организм демонстрирует опасный иммунный ответ. Вырабатывается чрезмерное количество клеток и они попадают в легкие. Состояние больного быстро начинает ухудшаться, появляются симптомы, аналогичные заражению крови. Пациент с трудом дышит и у него прогрессирует пневмония.

Среди заболеваний, вдвое увеличивающих риск тяжелого протекания коронавируса, ученые ранее называли диабет, респираторные заболевания и лишний вес.

В России за минувшие сутки выявили 19 492 зараженных коронавирусом. За 24 часа из больниц выписались 19 411 человек, погибли — 799.