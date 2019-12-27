Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате

«Самолет дважды при взлете коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — приводит агентство слова заявления Скляра.

Борт, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан упал сразу после взлета 27 декабря 2019 года. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся дом. По данным МВД Казахстана, в результате катастрофы погибли 12 человек. Среди них журналистка и капитан лайнера. Ранения различной степени тяжести получили 49 человек.

Воздушное судно получило сертификат летной годности в мае 2019 года. Скляр также отметил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Алма-Аты была в отличном состоянии, а сам лайнер предварительно обработали специальной жидкостью против обледенения.