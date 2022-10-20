Названы возможные преемники Трасс | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 19:28 Названы возможные преемники Трасс Эксперт Журавлев: преемнику Трасс предстоит серьезно поменять внутреннюю политику Англии

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Нынешний премьер-министр Англии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после вступления в должность. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью "360" сказал, что причина быстрого ухода политика кроется в неверно выбранной тактике.

"Она попыталась внедрить ту экономическую схему, которую использовал 40-й президент США Рональд Рейган. Но в нынешней Британии такой подход не прижился", - рассказал он.

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По его словам, Трасс не хватает опыта и знаний для осознания своей ошибки. Также Журавлев оценил вероятность возвращения к управлению английским правительством предыдущего премьер-министра Бориса Джонсона.

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"Не думаю, что он вернется. Американцам это не понравится. К тому же, он был слишком активен в украинском конфликте", - сказал он.

Журавлев предположил, что на место Трасс уже есть претенденты и помимо Джонсона.

"Кресло премьер-министра может занять конкурент Трасс на минувших выборах", - предположил собеседник "360".

По его мнению, новый глава британского правительства вряд ли будет менять курс внешней политики.

"Кто на это решится, тому головы не сносить", - отметил Журавлев.

В то же время он предрек Англии большие перемены во внутренней политике Великобритании.