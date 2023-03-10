Мир 10 марта 2023, 16:53 Названы возможные альтернативы Турции для отправки санкционных грузов в Россию РБК: ОАЭ и Иран могут стать альтернативой Турции для отправки санкционных грузов в Россию Unsplash

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Турция решила остановить транзит грузов с санкционными товарами в Россию, и бизнес ищет альтернативные маршруты. Рассматриваются Иран и ОАЭ, сообщил РБК со ссылкой на экспертов в сфере закупок и перевозок.

О том, что альтернативой может стать ОАЭ, сообщила руководитель сектора закупок западного направления логистической компании STALOGISTIC Алеся Литвиненко. С тем, что можно рассмотреть маршруты с транзитом в Эмираты и далее через Иран, согласился руководитель направления международных автоперевозок компании Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. По его словам, есть также вариант с заездом в некоторые страны СНГ, но это повлияет и на цены, и на сроки доставки грузов.

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Литвиненко предположила, что решение Турции связано с ее вступлением в Таможенный союз с ЕС: теперь оформление грузов фактически происходит в европейской таможенной системе, а там введен запрет на экспорт «санкционки» в Россию. Впрочем, Турция не делала официальных уведомлений, и ждать их, по мнению эксперта, не стоит, ведь это стало бы подтверждением того, что до этого страна помогала транзиту таких товаров в РФ.

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