Мир 05 января 2023, 02:22 Названы вооружения, которые США не дадут Украине 19FortyFive: США не передадут Украине самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Есть три типа вооружения, которые США никогда не предоставят Украине. Об этом написал в статье для американского издания 19FortyFive журналист Питер Сучиу.

В первую очередь, по мнению автора материала, Украина никогда не получит от США многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon. Россия, как указано в статье, может воспринять их поставки Киеву как втягивание в конфликт НАТО.

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Вторыми в списке вооружений, которые никогда не получит Украина Сучиу назвал танки M1 Abrams. Их отправка, как опасаются в Пентагоне, принесет больше вреда, чем пользы, поскольку украинских военных придется долго учить обращению с Abrams, отметило ИА Nation News.

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Замыкающим пунктом автор статьи назвал армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). С их помощью бойцы ВСУ смогут наносить удары вглубь России, и в США опасаются, что российская сторона не оставит без внимания и реакции поставки этого вида вооружений.

Американские власти в ближайшие дни и недели намерены отправить на Украину очередной пакет военной помощи. В него могут войти новые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.