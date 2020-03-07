Названы виновные в крушениях лайнеров Boeing 737 MAX

Самолеты Boeing 737 MAX рухнули в Индонезии и Эфиопии из-за ошибок в проектировании. А в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США на это смотрели сквозь пальцы, когда выдавали летные сертификаты. К такому предварительному выводу пришли американские конгрессмены.

«Проектировка и создание компанией Boeing самолета 737 MAX были омрачены техническими сбоями, недостатком прозрачности по отношению как к регуляторам, так и к клиентам, а также попытками затруднить доступ к информации по поводу устройства самолета», — приводит ТАСС текст доклада комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей Конгресса по итогам расследования.

В докладе говорится, что ФАУ не выявило главных недостатков в сфере безопасности и выдало лицензии. Эти два фактора привели к тому, что лайнеры Lion Air и Ethiopian Airlines разбились.

29 октября 2018 года в Индонезии рухнул Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. 10 марта 2019 года разбился еще один самолет этой модели — Ethiopian Airlines в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек. Полеты Boeing 737 MAX после этих двух авиакатастроф приостановили.