Мир 18 июля 2023, 17:44 Названы версии смертельного крушения самолета в Польше Прокуратура Польши назвала три версии крушения самолета Cessna под Варшавой

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Упавший на помещение аэроклуба недалеко от Варшавы самолет Cessna привел к гибели пяти человек. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Пока следователи рассматривают три версии причины крушения. Об этом на встрече с прессой заявила прокурор Иоланта Щвидницкая.

Она пояснила, что речь идет о человеческом факторе, то есть ошибке пилота, возможной поломке техники и неблагоприятных атмосферных явлениях. В день крушения в этом районе Польши бушевал сильный ветер.

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«В результате этого происшествия погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Среди погибших — пилот самолета», — привело заявление прокурора Польское агентство печати.

Заместитель председателя государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Анджей Бартасевич сообщил, что на борту вместе с пилотом находились два ученика. Сам полет был тренировочным.

Он добавил, что в результате крушения пострадали восемь человек, состояние одного из которых врачи назвали очень тяжелым.

По словам специалистов, пилот не шел на посадку, а пытался совершить маневр для набора высоты, который предусматривает спуск самолета и касание шасси взлетной полосы, чтобы уйти вверх.

Самолет Cessna упал на помещение на территории аэроклуба под Варшавой в минувший понедельник, 17 июля. В результате удара здание ангара полностью разрушилось. На место для разбора завалов прибыла группа спасателей. По словам сотрудников, внутри помещения хранились парашюты, а также работал буфет. Там сотрудники и ученики укрывались от непогоды.