Названы вероятные причины потери хода российской подлодки вблизи Дании

Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что потеря хода атомного подводного крейсера «Орел» около Дании может быть связана с особенностями Балтийского моря. Об этом сообщила Lenta.ru.

Оно многоводное, и вода в нем достаточно грязная. Поэтому в водозаборник мог попасть какой-то посторонний предмет, пояснил Сивков.

Также он считает, что судно могло просто двигаться на предельно маленьком ходу, чтобы избежать аварии. А по ошибке это приняли за потерю хода.

«Могла произойти расстройка бортовых систем, навигационная авария, повлекшая посадку на мель, засасывание посторонних предметов, приведшее к необходимости очистки, наматывание на винт рыболовецких сетей», — перечислил эксперт и другие варианты.

Он отметил, что такие случаи с подлодками происходят регулярно и ничего страшного не произошло.

Ранее о потере хода российской подлодки в Балтийском море заявили датские СМИ. Военный источник назвал эти данные не соответствующими действительности.