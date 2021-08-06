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    06 августа 2021, 12:43

    Названы вероятные причины потери хода российской подлодки вблизи Дании

    Дарья Морозова

    Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что потеря хода атомного подводного крейсера «Орел» около Дании может быть связана с особенностями Балтийского моря. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Оно многоводное, и вода в нем достаточно грязная. Поэтому в водозаборник мог попасть какой-то посторонний предмет, пояснил Сивков.

    Также он считает, что судно могло просто двигаться на предельно маленьком ходу, чтобы избежать аварии. А по ошибке это приняли за потерю хода.

    «Могла произойти расстройка бортовых систем, навигационная авария, повлекшая посадку на мель, засасывание посторонних предметов, приведшее к необходимости очистки, наматывание на винт рыболовецких сетей», — перечислил эксперт и другие варианты.

    Он отметил, что такие случаи с подлодками происходят регулярно и ничего страшного не произошло.

    Ранее о потере хода российской подлодки в Балтийском море заявили датские СМИ. Военный источник назвал эти данные не соответствующими действительности.