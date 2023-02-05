Мир 05 февраля 2023, 03:54 Названы ведущие Украину к поражению факторы The American Greatness: поставки западного оружия Украине не спасут ВСУ от поражения Official United States Air Force

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Украину не спасет никакое «чудо-оружие», страна находится на грани поражения. Об этом заявил журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness.

Россию, как заметил Роуч, не сломили санкции, а ее индустриальная мощь оказалась выше, чем у коллективного Запада. Говоря об украинской экономике, журналист отметил, что она почти целиком разрушена, а государственные финансы и военный бюджет страны полностью зависят от субсидий, которые поступают со стороны Запада.

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«Мало того, что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад», — написал Роуч.

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Журналист также добавил, что военная промышленность Запада не приспособлена ни по скорости, ни по объемам производства.

По мнению Роуча, ход противостояния не изменит накачивание Украины вооружением Запада. Журналист указал на то, что обещанные Киеву современные танки сложны, эти машины требуют тщательного и непростого обслуживания, а также длительной подготовки экипажей. Кроме того, Запад может поставить только небольшое количество танков.

Автор статьи считает, что для урегулирования конфликта на Украине существует перспектива дипломатии и переговоров.

«Но при взгляде на [президента США Джо] Байдена или его администрацию невозможно найти ничего, что свидетельствовало бы об их мудрости или сдержанности, которые могли бы направить их по этому пути», — заключил журналист.