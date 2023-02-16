Мир 16 февраля 2023, 13:51 Названы условия сохранения Россией участия в 40 конвенциях Совета Европы Замглавы МИД Грушко: Россия денонсирует 40 конвенций Совета Европы при нарушении прав РИА «Новости»

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Россия сохранила участие в 40 конвенциях и протоколах Совета Европы при условии сохранения равенства прав. В случае нарушения страна подготовит жесткий ответ вплоть до денонсации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время выступления в Госдуме.

Дипломат подчеркнул, что все оставшиеся ратифицированные Россией документы носят неполитический характер.

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«Мы готовы продолжать участие в этих деполитизированных договорах, но только на равноправной основе, исходя из наших интересов и принципа равенства прав и обязательств. На любые попытки ограничить наши права в этих конвенциях будем реагировать, вплоть до их денонсации», — привел слова Грушко ТАСС.

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Представитель МИД добавил, что Россия сохранила свое участие в конвенциях Совета Европы по борьбе с терроризмом, но выйдет и оттуда, если столкнется с дискриминацией.

По словам дипломата, денонсация прошлых соглашений с Советом Европы негативного влияния на систему защиты прав россиян не оказала, так как до этого все нормы интегрировали в отечественное законодательство.

Президент России Владимир Путин в середине января внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия 21 международного договора с Советом Европы.

Среди попавших под денонсацию соглашений оказались Конвенция о защите прав человека и основных свобод вместе со всеми дополнениями, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и пересмотренная Европейская социальная хартия. Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.