Мир 28 июня 2023, 02:38 Названы условия отправки европейских солдат на Украину И.о. постпреда РФ в ЕС Логвинов: солдат ЕС отправят на Украину после провала в наступлении РИА «Новости»

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Вероятность официальной отправки европейских солдат на Украину оценил исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов. В интервью «Известиям» он заявил, что этого исключать нельзя.

«В условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — отметил он.

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По его мнению, к этому Евросоюз может подтолкнуть отсутствие результатов контрнаступления.

Логвинов добавил, что для Запада главный смысл этого конфликта заключается в ослаблении России через третьи руки. Он также отметил, что шансов на восстановление отношений между РФ и ЕС почти нет. Если это произойдет, то «все будет начато с чистого листа». По словам Логинова, главное условие для этого — отказ от ведения с Россией войны во многих сферах.

Ранее дипломат заявил, что 11-й пакет санкций проявил новые стратегии Евросоюза. По его словам, ЕС, не получив быстрых результатов, перешел к долгосрочной экономической блокаде Российской Федерации.