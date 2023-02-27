Мир 27 февраля 2023, 20:20 Названы условия для поставок оружия Китаем России РИА «Новости»: Китай решится на поставки оружия России в случае кризисной ситуации РИА «Новости»

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Китай может организовать поставки оружия России только в том случае, если страна достигнет кризиса на поле боя. Об этом южнокорейские эксперты заявили в беседе с РИА «Новости».

«На прямое вмешательство Китай пойдет только в том случае, если российская армия начнет откатываться из Донбасса, и боевые действия начнут подходить к изначальной российской границе», — отметил директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын.

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Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун также назвал небольшой вероятность официальной военной поддержки России Китаем. Он выразил уверенность, что КНР не решится на этот шаг, чтобы не провоцировать противостояние обеих государств с Западом и США.

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«Если только не наступит ситуация, в которой Россия терпит катастрофическое поражение на линии фронта, Китай по-прежнему будет действовать с осторожностью», — отметил собеседник издания.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил Китай об агрессивном ответе, если начнутся поставки вооружений для российских военных. Также он подверг критике предложенный китайскими властями план по урегулированию кризиса.