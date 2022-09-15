Названы условия для перемирия России и Украины | 360°

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Названы условия для перемирия России и Украины

Генсек ООН Гутерриш заявил, что России и Украине нужно время для введения перемирия

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Понимание о необходимости прекращения огня к России и Украине придет со временем. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что не верит в долгую продолжительность наступившего кризиса.

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«Потребуется некоторое время для того, чтобы стороны осознали необходимость прекращения огня, обеспечения мира на основе Устава ООН и норм международного права», — сказал Гутерриш.

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Генеральный секретарь добавил, что ООН и Турция уже обсудили вопрос о работе над последствиями боевых действий на Украине.

Накануне генеральный секретарь ООН заявил, что не видит возможностей для скорого мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Шансы заключения мирного соглашения минимальны», — подчеркнул Гутерриш.

При этом он отметил, что обе стороны должны провести обмен военнопленными.

Россия

Украина

ООН

Специальная военная операция РФ на Украине

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