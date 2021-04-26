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    26 апреля 2021, 11:38

    Названы убытки РФ и Финляндии из-за снижения товарооборота

    Полина Петрова

    Директор по РФ Финско-российской торговой палаты Юкка Хуухтанен рассказал, что объем торговли между нашей страной и Финляндией уменьшился практически на треть из-за пандемии коронавируса и неблагоприятного экономического периода, написало ИА «Невские новости».

    Названы убытки РФ и Финляндии из-за снижения товарооборота

    Так, в прошлом году стоимость экспорта в Россию сократилась почти на 19% и опустилась ниже трех миллиардов евро. Ущерб импорта из нашей страны в Финляндию составил 35%. Его стоимость в минувшем году составила около 5,8 миллиарда евро. В сумме от снижения объема торговли страны потеряли примерно пять миллиардов евро.

    «Сильнее всего пострадал сектор услуг. Его стоимость упала более чем на 44%, опустившись до отметки в 730 млн евро», — подчеркнул Хуухтанен.

    Как он считает, хоть показатели торговли и ощутимо пострадали, РФ смогла остаться в пятерке крупнейших бизнес-партнеров Финляндия.