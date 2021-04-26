Названы убытки РФ и Финляндии из-за снижения товарооборота

Директор по РФ Финско-российской торговой палаты Юкка Хуухтанен рассказал, что объем торговли между нашей страной и Финляндией уменьшился практически на треть из-за пандемии коронавируса и неблагоприятного экономического периода, написало ИА «Невские новости».

Так, в прошлом году стоимость экспорта в Россию сократилась почти на 19% и опустилась ниже трех миллиардов евро. Ущерб импорта из нашей страны в Финляндию составил 35%. Его стоимость в минувшем году составила около 5,8 миллиарда евро. В сумме от снижения объема торговли страны потеряли примерно пять миллиардов евро.

«Сильнее всего пострадал сектор услуг. Его стоимость упала более чем на 44%, опустившись до отметки в 730 млн евро», — подчеркнул Хуухтанен.

Как он считает, хоть показатели торговли и ощутимо пострадали, РФ смогла остаться в пятерке крупнейших бизнес-партнеров Финляндия.