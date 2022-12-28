Мир 28 декабря 2022, 15:21 Названы три самых «убедительных» ответа России и Китая на санкции США Foreign Affairs: Россия и Китай победили в борьбе с американскими санкциями РИА «Новости»

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Россия и Китай одержали победу в борьбе с санкциями США, признала директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре в статье для американского издания Foreign Affairs. Она назвала три наиболее «убедительных» ответа двух стран на санкционную политику.

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С ее точки зрения, это создание двусторонних валютных свопов, позволяющих России и Китаю не использовать доллар США, создание незападных платежных систем (китайской альтернативой SWIFT — CIPS — пользуются свыше 1,3 тысячи банков из более чем 100 стран) и постепенное внедрение цифровой валюты, защищенной от санкций. Демаре отметила, что США не могут ограничивать использование виртуальных денег, выпущенных центробанком другой страны.