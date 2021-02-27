Названы три общих интереса США и России на международной арене

Россия и США должны усилить сотрудничество в вопросах развития экономики Ближнего Востока, борьбы и с терроризмом и контроля над вооружениями. По мнению американских экспертов, политика Вашингтона на Аравийском полуострове нуждается в перезагрузке.

Выводы указаны в докладе американской научно-исследовательской корпорации RAND, на который сослался сайт РБК.

Аналитики посоветовали США избегать соперничества с Россией и Китаем на Ближнем Востоке. Они выделили три сферы, в поддержании которых заинтересованы все три государства.

«Учитывая концентрацию внимания Вашингтона на соперничестве с другими супердержавами, существует опасность, что взгляд на регион через такую призму может заблокировать сотрудничество [с Китаем и Россией] во взаимовыгодных областях», — сказано в докладе.

Россия и США экспортируют на Ближний Восток энергоносители и вкладывают крупные средства в долгосрочные проекты в сфере нефти и газа. Оба государства нуждаются в сохранении стабильности в регионе, а Москва еще и заинтересована в реализации коммерческих проектов.

Эксперты RAND предложили Вашингтону не блокировать взаимодействие России со странами Аравийского полуострова, развивать собственные технологии, активнее работать с Россией, в частности, в рамках ядерной сделки по Ирану. Аналитики уверены, что необходимо создать многосторонний институт с участием России, Франции, Великобритании, Китая и США для обсуждения конфликтов на Ближнем Востоке.

С учетом российской политики вклинивания в кризисы в периоды ослабленной конкуренции, США будет трудно сдерживать Москву, заметил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

«В то же время предложения аналитиков RAND вряд ли найдут публичный отклик от американских политиков, поскольку, по сути, предлагают то, к чему стремится Кремль — партнерство. Учитывая истории с хакерскими атаками на США и прочие противоречия, такого не может быть априори», — сказал он.

В Белом доме заявили, что, отдавая приказ о нанесении ударов по целям в Сирии, президент США Джо Байден действовал в рамках своих полномочий. Авианалет стал ответом на обстрел американских военных в Ираке.