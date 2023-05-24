Мир 24 мая 2023, 02:50 Названы три главных условия для поставки Киеву F-16 Newsweek: Киеву необходимо решить три важных вопроса перед поставкой истребителей F-16 Википедия

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Обозреватель Newsweek Элли Кук заявила, что Киеву нужно решить три важных вопроса, прежде чем Запад поставит стране истребители F-16. Это время на обучение пилотов, создание инфраструктуры и политические препятствия.

Обозреватель сослалась на мнение аналитиков, перечисливших эти три важных момента.

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«[Украине] необходимо разобраться со следующими проблемами: определить, сколько времени потребуется для обучения украинского персонала, задействованного в работе с F-16, решить вопрос создания необходимой инфраструктуры и справиться с политическими препятствиями», — написала журналист.

Обозреватель отметила, что обучение украинских военных займет продолжительное время. И даже опытные летчики обучаются управлять новым самолетом месяцами, а не неделями. Что же касается самих истребителей, то для них требуются не только хорошо обученные специалисты, но и цепочки поставок, техническое обслуживание, инфраструктура в виде гладких взлетно-посадочных полос.

К тому же, все эти объекты могут стать целью для стратегических ударов. Политический аспект проблемы заключается в том, что решение передать ВСУ F-16 сопряжено со значительными геополитическими последствиями и может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта.

Ранее сообщалось, что Пентагон не подтвердил информацию о начале подготовки украинских летчиков к использованию истребителей F-16. Также неизвестно, получит ли Украина самолеты до конца текущего года.