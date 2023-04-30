Мир 30 апреля 2023, 03:47 Названы три главных фактора, затягивающих контрнаступление ВСУ CNN: отсутствие момента неожиданности затягивает контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Телеканал CNN назвал три основных фактора, которые затягивают анонсированное наступление ВСУ. Украина может начать его в любой момент, но не считаться с объективными обстоятельствами она не в силах.

Первый фактор, влияющий на откладывание наступления, это сложная линия российской обороны. Прорваться через нее будет «огромным испытанием» для украинских военных, утверждает издание. Это «слои» противотанковых рвов, траншей, заграждений, минных полей на протяжении сотен миль по извилистой местности.

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Второй фактор — отсутствие момента неожиданности. Это признали уже сами украинские официальные лица. Контрнаступление может обернуться банальными боями на уровне дивизии, превращающимися в серию взводных столкновений. И ВСУ увязнут в них.

Третья причина заключается в явном преимуществе российской стороны в воздухе. И это может иметь решающее значение для замедления продвижения украинских войск, указано в статье.

Ранее британская The Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что ВСУ вряд ли добьются успеха в контрнаступлении. Киев попросту не готов к такому масштабному мероприятию.