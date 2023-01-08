Мир 08 января 2023, 03:13 Названы три фактора преимущества России перед НАТО на Украине Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине показал преимущество России перед НАТО РИА «Новости»

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Анализ конфликта на Украине выявил три фактора, которые указывают на преимущество России перед НАТО. Об этом написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа. Первым пунктом он назвал устойчивость страны к западным санкциям.

«Очевидно, что Россия выиграла этот раунд — положение рубля в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта», — отметил он.

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Нафаа объяснил, что те же ограничительные меры негативно сказываются на экономике европейских стран. Вторым фактором аналитик счел боеспособность российской армии. Он уверен, что Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь, а Запад отправляет на Украину все доступные средства.

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Третьим аспектом Нафаа назвал степень сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Россия обладает стратегическими союзами, на которые можно опираться, а вот в НАТО наблюдаются разногласия, которые способны привести к развалу альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский своим желанием получить больше западных вооружений пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Это может привести к распаду организации, написал ранее обозреватель Майкл Брендан Догерти.