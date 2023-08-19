Мир 19 августа 2023, 19:17 Названы требования прибывшей в Нигер делегации ЭКОВАС Прибывшая в Нигер делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Базума Википедия

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Встречи со свергнутым президентом Нигера Мохаммедом Базумом и его немедленного освобождения потребовала прибывшая в государство делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

По данным журналистов, самолет приземлился в столичном аэропорту около 13:00 (16:00 по московскому времени). Прибытие делегации ЭКОВАС подтвердили представители переходного правительства Нигера.

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Прибывшую миссию возглавил бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар. Это уже второй его визит после государственного переворота в соседней стране. В прошлый раз лидер мятежников генерал Абдурахаман Тиани встретиться с ним не захотел.

Источник телеканала сообщил, что делегация должна подтвердить серьезность намерений о вводе сил на территорию Нигера, добиться встречи и освобождения Базума.

В минувшую пятницу, 18 августа, руководители генеральных штабов стран, входящих в ЭКОВАС, объявили, что выбрали дату предстоящей интервенции в бунтующую страну для восстановления конституционного строя.

Лидеры стран ЭКОВАС объявили, что дали согласие на ввод войск, но перед этим попробуют выйти из кризиса дипломатическим путем. Политики подчеркнули, что время государственных переворотов в Западной Африке необходимо прекратить.

За последние три года Нигер стал четвертой страной, где президента убрали с поста в ходе мятежа. Ранее такая же ситуация произошла в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо.

Войска ЭКОВАС уже вмешивались в конфликты в регионе, включая гражданские войны в Либерии и Сьерра-Леоне. Ожидается, что дополнительные силы для интервенции в Нигер предоставят Кот-д’Ивуар, Бенин и Нигерия.