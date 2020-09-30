Названы типы вооружения, которые Азербайджан применяет в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные применяют в Нагорном Карабахе вооружение дальнего действия, беспилотники и артиллерию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Бои по всей линии фронта продолжаются, в частности, азербайджанские ВС на северной части используют разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия. Задействованы беспилотники и артиллерия. И у нас, и у противника есть потери», — приводит ТАСС слова Ованнисяна.

Накануне в Министерстве обороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 вторгся на 60 километров в воздушное пространство страны и сбил армянский штурмовик Су-25. Баку и Анкара отвергли свою причастность к уничтожению самолета.

Военные действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу обострения ситуации в Нагорном Карабахе.