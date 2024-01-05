Мир 05 января 2024, 07:29 Названы территории, которые займет Россия из-за НАТО Политолог Дисен: РФ займет зону от Харькова до Одессы для решения вопроса с НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для разрешения проблемы вероятного вступления Украины в НАТО Россия освободит территории от Харькова до Одессы. Об этом польскому журналу Mysl Polska заявил норвежский политолог Гленн Дисен.

По его словам, в отношениях с НАТО главным условием России являлся нейтральный статус Украины, а территориальных притязаний не было.

Реклама

«Все началось совсем не с территориальных требований. Однако теперь Россия, судя по всему, считает территориальное расширение помехой для НАТО в контроле Украины», — сказал политолог.

Дисен напомнил, что обещание генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга принять Украину в НАТО после завершения конфликта вынуждает Россию реагировать территориальными приобретениями на эту экзистенциальную угрозу.

«В этой ситуации единственным вариантом видится расширение зоны безопасности до Одессы от Харькова вместе с природными ресурсами, экономическими центрами и дружественным к России населением», — заключил он.

Ранее британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон не исключил ввод войск НАТО на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с неразрешимыми проблемами.