Названы темы переговоров Лаврова и Чавушоглу в Москве 16 марта

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Москву в среду, 16 марта. Он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят ситуацию на Украине, а также астанинские переговоры и двусторонние вопросы.

«16 марта министр иностранных дел Турецкой Республики Чавушоглу посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления.

В ходе встречи главы министерств России и Турции проведут «сверку часов» по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.

Российская сторона, как указывается, проинформирует турецких коллег о ходе спецоперации на Украине и шагах, которые предпринимаются для обеспечения безопасности мирного населения. Среди них создание гуманитарных коридоров и эвакуация иностранных граждан.

Также Лавров и Чавушоглу обсудят наращивание торгово-экономического сотрудничества в условиях роста санкционного давления.

Ранее Лавров провел переговоры по телефону с Чавушоглу в продолжение личной встречи в Анталье. Темой беседы стала ситуация на Украине. Министр иностранных дел России рассказал об эвакуации российскими военными граждан Турции из украинских городов. Также он призвал Чавушоглу обратиться к властям Киева, чтобы они не мешали работе гуманитарных коридоров и не чинили препятствий для эвакуации мирного населения.