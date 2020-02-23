Названы страны с самым быстрым интернетом. Россия уступила Мадагаскару и Макао

В первую пятерку вошли Сингапур, остров Джерси (Нормандский архипелаг), Швеция и Дания. Далее следуют Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Андорра, Испания, Бельгия, США, Латвия, Новая Зеландия, Эстония, Гонконг, Венгрия и Литва.

Россия пропустила вперед Барбадос, Макао, Румынию и Мадагаскар. Согласно исследованию, средняя скорость загрузки в России 14,8 мегабита в секунду. Чтобы загрузить файл размером пять гигабайт в Тайване потребуется в среднем восемь минут, а в России — около 45 минут.

Ранее стало известно, что в России сейчас сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он составит конкуренцию будущим сетям 5G.