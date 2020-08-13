Названы страны, с которыми РФ может открыть границы 1 сентября

Отмечается, что открыть границы планируется со странами СНГ. Уточняется, что речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Армении. Специалисты объяснили, что для возобновления рейсов есть ряд оснований, в числе которых улучшение ситуации с коронавирусом в России и государствах Содружества, пишет «Газета.ру».

Еще одной причиной является желание стран СНГ приобрести российскую вакцину от коронавируса. Это поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с РФ.