Мир 19 июля 2023, 03:54 Названы страны, по которым ударит остановка зерновой сделки Росконгресс: остановка зерновой сделки ударит по странам с большой продуктовой инфляцией Pxhere

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Остановка зерновой сделки может поставить под угрозу продовольственную безопасность тех стран, где уже фиксировались рекордные темпы роста цен на продукты питания. К такому выводу пришли эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на их исследование.

Исследование называется «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции». Из него следует, что особенно уязвимыми являются Зимбабве и Руанда. Геополитические потрясения в докладе отмечаются, как неожиданный фактор для мирового рынка продовольствия.

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Стоимость зерновых продуктов после февраля 2022 года подскочила примерно на 20%. Вернуть цены к прежнему уровню помогло ожидаемое восстановление зерновой сделки. При невыполнении условий соглашения поставки с Украины станут невозможными, отмечается в докладе. Это приведет к повышению цен на продовольствие и создаст угрозу продовольственной безопасности некоторых стран.

Для многих правительств главной целью является борьба с ростом стоимости жизни. В то время как темпы роста цен в Азиатско-Тихоокеанском регионе были относительно невысокими. Европа и Центральная Азия, как указано в материале, столкнулись с ростом цен на продукты питания в среднем на 18%.

Россия 17 июля объявила о прекращении действия зерновой сделки. Представители бизнеса по морским грузоперевозкам сообщили Bloomberg, что после истечения срока соглашения никто «в здравом уме» не будет отправлять свои суда по небезопасным маршрутам.