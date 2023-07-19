19 июля 2023, 03:54
Названы страны, по которым ударит остановка зерновой сделки
Росконгресс: остановка зерновой сделки ударит по странам с большой продуктовой инфляцией
Остановка зерновой сделки может поставить под угрозу продовольственную безопасность тех стран, где уже фиксировались рекордные темпы роста цен на продукты питания. К такому выводу пришли эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на их исследование.
Исследование называется «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции». Из него следует, что особенно уязвимыми являются Зимбабве и Руанда. Геополитические потрясения в докладе отмечаются, как неожиданный фактор для мирового рынка продовольствия.
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Стоимость зерновых продуктов после февраля 2022 года подскочила примерно на 20%. Вернуть цены к прежнему уровню помогло ожидаемое восстановление зерновой сделки. При невыполнении условий соглашения поставки с Украины станут невозможными, отмечается в докладе. Это приведет к повышению цен на продовольствие и создаст угрозу продовольственной безопасности некоторых стран.
Для многих правительств главной целью является борьба с ростом стоимости жизни. В то время как темпы роста цен в Азиатско-Тихоокеанском регионе были относительно невысокими. Европа и Центральная Азия, как указано в материале, столкнулись с ростом цен на продукты питания в среднем на 18%.
Россия 17 июля объявила о прекращении действия зерновой сделки. Представители бизнеса по морским грузоперевозкам сообщили Bloomberg, что после истечения срока соглашения никто «в здравом уме» не будет отправлять свои суда по небезопасным маршрутам.
Украина
Продукты
зерновая сделка
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