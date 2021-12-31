Названы страны мира, где в 2022 году может начаться война

Эфиопия, Китай, Иран, Украина — в этих странах в 2022 году может начаться полномасштабная война. Американский журнал Foreign Policy назвал наиболее горячие точки в мире, где в 2022 году может начаться полномасштабная война.

В число таких «горячих точек» вошла, в частности, Эфиопия. По мнению американских журналистов, война там может разгореться из-за столкновений правительственных войск с силами «Народного фронта освобождения Тыграя». Потенциальные войны в Африке могут быть спровоцированы также радикальными исламистскими движениями на континенте.

Отправной точкой большой войны между США и Китаем может стать случайный инцидент с военными самолетами двух государств в районе Тайваня или в Южно-Китайском море. В 2001 году после подобного случая на улаживание конфликта ушло много месяцев и было затрачено большое количество дипломатических усилий. Однако сейчас сгладить ситуацию будет гораздо сложнее, считают авторы публикации.

Не исключен конфликт также между США и Ираном. Здесь триггером может стать провал переговоров между Вашингтоном и Ираном по ядерной проблеме. Тогда Иран продолжит обогащать уран и получит возможность создать мощное оружие массового поражения. После этого Штаты вместе со своим союзником Израилем могут нанести авиационный удар по территории страны, дабы ослабить ее ядерный потенциал.

В список «горячих точек» попала и Украина. Это связано с попыткой расширения НАТО на восток. Последние недели Запад активно сообщает о передвижении российских войск близ украинской границы и о подготовке РФ к вторжению. При этом в Кремле неоднократно опровергали данные предположения, подчеркивая, что подобные вбросы служат прикрытием для увеличения сил Североатлантического альянса у российских рубежей.